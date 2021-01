Fonseca: “Fatali quei venti minuti, Cristante è stato decisivo. Nel derby servirà costanza”

La Roma non è ancora grandissima. I giallorossi pareggiano 2-2 all’Olimpico contro l’Inter di Conte e guadagnano un punto prezioso per la lotta al quarto posto dopo essere andata in svantaggio. A fine partita le parole del tecnico Paulo Fonseca.

FONSECA A DAZN

Si può essere grandi anche recuperando una partita come avete fatto voi?

E’ difficile per me commentare questa partita, abbiamo fatto un bel primo tempo, poi siamo calati e dopo il loro secondo gol siamo tornati ad essere quelli del primo tempo. Abbiamo avuto 15-20 minuti nel secondo tempo che sono stati fatali.

Non può essere solo una questione fisica…

Abbiamo finito la partita giocando come sappiamo infatti.

Ha aiutato il cambio di Cristante, con la sua fisicità e verticalità? Andava fatto prima?

Bryan è stato decisivo, è entrato bene. Nel primo momento di pressione per noi è molto importante avere Veretout, ma Bryan è entrato bene.

Cosa è successo in quei 15 minuti? Avete perso le distanze…

L’Inter ha iniziato il secondo tempo abbassando contemporaneamente Vidal e Brozovic, noi abbiamo perso le distanze in quel momento e la squadra ha perso aggressività abbassandosi. Siamo stati più lontani, è difficile contro una squadra come l’Inter quando non riusciamo a pressare.

Avete ottimi centrocampisti nell’inserimento, forse meno nel fermare il gioco avversario. Sul mercato cercherete un profilo del genere?

No, non è un obiettivo prendere un mediano. Abbiamo Villar, Veretout, Cristante, Diawara e Pellegrini che può giocare lì. Non cerchiamo un mediano.

Quanto conta aver recuperato uno scontro diretto come questo? Contro le grandi ogni tanto vi siete un po’ sfaldati, ma oggi si è vista tanta personalità.

Dobbiamo essere costanti, contro squadre come l’Inter dobbiamo capire che ci serve sempre mantenere la nostra identità.

Come vede il derby?

Sarà difficile, la Lazio è una grande squadra. Dobbiamo pensare a dove migliorare e cosa mantenere per tutti i 90 minuti per fare una grande partita.

FONSECA A SKY

Sulla partita

Abbiamo visto una grande partita tra due grandi squadre, che vogliono giocare. Per me è stata una sofferenza. Abbiamo fatto un gol, poi l’Inter ha rimontato. Il risultato è giusto.

E’ mancato qualcosa nel secondo tempo per vincere?

Abbiamo fatto un primo tempo positivo con il possesso. Non dobbiamo dimenticare che davanti c’era una grande squadra. Siamo stati poco aggressivi nei primi quindici minuti del secondo tempo. Dopo il raddoppio dell’Inter siamo tornati aggressivi. Difficile capire quei quindici minuti, ma merito all’Inter che ha saputo reagire.

Ha temuto un secondo tempo “da bambini”?

No, l’inter ha abbassato i mediani per cominciare la costruzione e non siamo stati aggressivi. Ci siamo abbassati, ma non ho pensato a quella possibilità.

La Roma non ha ancora vinto uno scontro diretto con le grandi. La preoccupa questo?

No. È importante vincere, poi che sia con le grandi o con altre non importa. Con Napoli e Atalanta partite negative, ma oggi abbiamo dimostrato di poter lottare con chiunque.

Che rinforzo vorrebbe dal mercato?

Non ne voglio parlare, stiamo lavorando per trovare la migliore soluzione che possa aiutare la squadra. Vedremo se sarà possibile o no.

Bene i cambi di Peres e Cristante.

Sono stati importanti e sono entrati bene. Cristante è stato decisivo, è importante che quando i giocatore entrano possano aiutare la squadra.