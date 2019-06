Fonseca corre verso Roma: lunedì mattina l’arrivo da Kiev

Sta per cominciare anche sul campo l’avventura di Paulo Fonseca con la Roma. Dopo l’ufficialità del suo arrivo in giallorosso e i giorni di vacanza e di saluti allo Shakhtar Donetsk, il tecnico portoghese è pronto a sbarcare nella capitale. Il suo arrivo è previsto per lunedì mattina, con il volo AZ593 che atterrerà alle 7.10 a Fiumicino da Kiev. La prossima, dunque, sarà la settimane in cui Fonseca prenderà contatto in maniera concreta con il mondo Roma, anche se per dirigere il primo allenamento potrebbe dover aspettare qualche giorno in più. Tutto dipenderà dal Milan e dalla decisione dell’Uefa: se i rossoneri non saranno esclusi dall’Europa League il raduno (con visite e prime sedute) dei giallorossi è previsto per la prossima settimana, in caso contrario appuntamento rinviato di una settimana.