Fonseca: “Concentrati solo sul Siviglia, è una delle squadre più forti d’Europa”

Paulo Fonseca ha parlato al sito ufficiale della Roma. Argomento delle sue dichiarazioni il sorteggio di Europa League: alla squadra giallorossa, in caso di passaggio del turno contro il Siviglia, toccherà una tra Olympiacos e Wolverhampton. Poi, forse, il Manchester United. Ecco le parole del tecnico: “Sappiamo che in questa fase le squadre sono tutte forti, ma per prima cosa dovremo pensare al Siviglia. È una delle squadre più forti d’Europa, ha vinto molte volte questa competizione. Non voglio pensare oltre la partita contro gli andalusi”.

Conosce bene Wolverhampton e Olympiacos?

Quello che posso dire è che entrambe le squadre hanno tecnici e diversi calciatori portoghesi. Naturalmente conosco questi allenatori meglio di altri e sono molto bravi. Ora però allenano due formazioni diverse e molto forti.

Cosa ne pensa della formula di questa stagione?

È la prima volta che giocheremo con gare secche. È una situazione nuova per tutte le squadre. Non voglio pensare troppo al formato, ma solo al Siviglia. Sarà una partita unica, da dentro o fuori. Dobbiamo concentrarci solo su quella sfida.