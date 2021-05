Fonseca concede 2 giorni di riposo: martedì alle 11 la ripresa degli allenamenti

Dopo la vittoria contro la Lazio, la squadra può riposare. Martedì si tornerà a lavoro per la partita con lo Spezia

Dopo la grande vittoria contro la Lazio, Fonseca concede due giorni di riposo alla squadra. La Roma tornerà ad allenarsi martedì alle 11:00, quando i giallorossi inizieranno a preparare l'ultima partita di campionato contro lo Spezia. L'allenatore portoghese va verso la sua ultima settimana in giallorosso: una volta terminato il campionato darà l'addio alla Capitale, in attesa che Mourinho prenda il suo posto. E sul futuro l'ex Shakhtar ancora non si esprime: come detto nel post partita, prima farà una vacanza, poi valuterà il da farsi.