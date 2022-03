Fonseca come Mourinho: “Il campionato primavera in Italia non è competitivo”

L'ex allenatore giallorosso d'accordo con lo Special One sulla competizione giovanile: "Non prepara i giocatori alla prima squadra"

Paulo Fonseca sulla stessa lunghezza d'onda di José Mourinho. L'ex allenatore della Roma ha commentato ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Rai Sport', parlando dell'eliminazione dell'Italia e non solo. "Il calcio è così, ho visto la partita e l’Italia meritava, è una grande squadra come ha dimostrato nel passato recente, ha grandi giocatori e un grande allenatore. Penso che non abbia avuto fortuna in questa partita , ma l’Italia non deve essere preoccupata perché Mancini ha costruito una squadra fortissima e avrà sicuramente successo in futuro", ha detto l'ex Roma e Shakhtar.

Fonseca commenta anche le voci sulle dimissioni e il futuro del ct della Nazionale:"È normale che quando non si vince e si sta fuori dal mondiale si parli di tutto, ma secondo me è un problema che ha l’Italia". Qui la dichiarazione che ricalca quella di Mourinho:"Il campionato primavera non è competitivo per preparare i giovani a entrare in prima squadra. Magari bisogna riformulare il quadro delle competizioni in Primavera, qui in Portogallo abbiamo le squadre che giocano nelle divisioni inferiori, le squadre B, e questo porta a un livello di competitività diverso". Lo Special One aveva detto le stesse cose in una conferenza stampa a dicembre, in cui aveva definito "di basso livello" e "poco preparatorio alla Serie A" il campionato primavera.