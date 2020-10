Fonseca: “Siamo più forti rispetto all’anno scorso. A Mayoral serve tempo”

Secondo pareggio di fila per la Roma, ma sensazioni decisamente diverse rispetto al 3-3 col Milan. Un piccolo passo indietro, che il Fonseca ha commentato a fine match:

FONSECA A SKY

È mancata qualità e precisione, avete tirato 21 volte ma solo 6 nello specchio. Quanto hanno inciso gli otto cambi?

È normale, questi giocatori non hanno il ritmo degli altri. Non abbiamo avuto intensità offensiva, abbiamo sbagliato gli ultimi passaggi con una circolazione lenta…

Ritorno di Smalling e Borja Mayoral dal 1′: è sufficiente la prestazione di Chris per rivederlo con la Fiorentina? Perché Mayoral ha steccato ancora?

Si è allenato pochi giorni, non era possibile giocarla tutta la partita. Vediamo come starà in questi giorni per domenica, stava bene ma non ho voluto rischiare. Borja è alla seconda partita, deve adattarsi al nostro calcio. Deve avere il tempo per adattarsi.

La Roma è forte e attrezzata per competere su tutti i fronti, ma nell’arco di una partita difficilmente siete riusciti a mostrare tutto il potenziale.

La squadra per me sta bene, abbiamo giocato bene le ultime partite con molti gol. Se facciamo un paragone con l’altra stagione, la squadra sta molto meglio. Oggi abbiamo cambiato tanto, senza l’intensità che voglio ma abbiamo fatto un buon inizio di stagione.

La Roma ha rimontato tre volte il Milan, in Coppa la squadra non ricorda lontanamente quella del campionato. È soddisfatto dalle seconde linee? Si aspetta rinforzi a gennaio?

In questo momento non possiamo fare altrimenti, non abbiamo Diawara, Calafiori, Santon… È difficile gestire in questo momento, ma è vero che in campionato è stato diverso. Ma è normale con tanti cambi, mi assumo questo rischio in questo momento. Ma è normale che questi giocatori non abbiano la stessa intensità degli altri.

Vede un passo in avanti rispetto alla Roma che ha chiuso la stagione?

Sì, per me la Roma sta meglio, è più forte. Abbiamo finito bene tranne la partita col Siviglia, sono fiducioso visto come stiamo andando in campionato.

Le manca un direttore sportivo? È una necessità da colmare?

Sento la società, il presidente è vicino alla squadra. Ma come ho detto è importante avere un ds, la società sta lavorando per trovare la soluzione migliore. Abbiamo bisogno di un ds vicino alla squadra.

FONSECA A ROMA TV

La sua prima analisi sulla gara

E’ stata una gara difficile perché abbiamo giocato senza intensità e velocità contro una squadra che difende bassa. E’ difficile trovare spazi giocando lenti. Nella prima parte nel corridoio sinistro siamo arrivati molto avanti sbagliando gli ultimi passaggi. Nel primo tempo senza questi errori potevamo fare 2-3 gol. Nel secondo tempo abbiamo migliorato un po’ il gioco ma senza intensità e velocità.

Che cosa si prende di positivo da questa gara? Smalling ha giocato bene

Era importante farlo tornare in questa gara, io sapevo che non poteva giocare tutta la gara ma si è sentito bene ed è molto importante. E’ difficile cosa abbiamo fatto bene giocando senza intensità, sicuramente non abbiamo preso gol e abbiamo creato occasioni. Dobbiamo essere più aggressivi.

Cosa poteva fare in più la Roma?

Le iniziative individuali sono molto importanti. E poi dal corridoio sinistro sono arrivate molte occasioni ma sono stati sbagliati gli ultimi passaggi. Dobbiamo cercare la profondità, essere più aggressivi e veloci nell’arrivare all’ultimo momento della partita.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Troppa differenza tra squadra A e squadra B?

Non ci sono squadre A o B. Siamo tutti la stessa squadra e c’è qualcuno che ha giocato meno.

Spinazzola è uscito per problemi fisici?

No, in questo momento non abbiamo molti terzini perché Santon è infortunato e Calafiori ha il Covid. Anche Karsdorp ha giocato con la febbre. E’ importante gestire i terzini che abbiamo.

E’ deluso per il risultato? Ha il rammarico di non aver dato più minuti a Dzeko?

Sono deluso, mi aspetto di vincere. È importante gestire Dzeko.

Non ha pensato di mettersi a quattro dietro?

No, Fazio si è inserito bene. Avevamo bisogno di tenere i terzini alti per avere più ampiezza in attacco.

La Roma ha sottovalutato la partita?

No.

Come sta Perez? Smalling può giocare titolare con la Fiorentina?

Vedremo come sarà il recupero di Smalling. Perez sta bene, credo sia solo un fastidio.

Mayoral come l’ha visto?

E’ la seconda partita che ha fatto, ha bisogno di tempo per adattarsi.