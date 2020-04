Fonseca: “Cara Roma, orgoglioso di te e di far parte di questo club” – VIDEO

“Cara Roma, sono orgoglioso di te”. Paulo Fonseca, con un post social ha voluto lodare il club giallorosso per le tante iniziative e per la vicinanza con chi lotta contro il covid-19 in prima linea. Queste le sue parole: “Sapevo che sarei venuto a lavorare in una grande squadra e in una grande città. Vivere questo momento difficile insieme a voi mi fa davvero capire la grandezza e dignità con la quale i romani e gli italiani stanno affrontando tutto questo. E i gesti fatti dal mio club per supportare le persone più fragili e in difficoltà mi riempiono di orgoglio di fare parte di questo progetto”.

La Roma ha raccolto più di 500.000 mila euro per lo Spallanzani grazie a una raccolta fondi nella quale ha partecipato con 100.000 euro. Ha donato mascherine e gel e ha portato pacchi con beni di prima necessità ai tifosi più bisognosi. Giocatori e staff hanno inoltre rinunciato a un giorno di stipendio per comprare ventilatori e altre attrezzature mediche.