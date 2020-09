Fonseca: “Dzeko fuori per preservarlo. Mi piace il falso nove, ma ci serve un altro attaccante”

La prima del secondo anno di Fonseca è una piccola delusione. La Roma con il Verona non va oltre il pari. Ecco l’analisi del tecnico portoghese.

FONSECA A DAZN

Con Dzeko sarebbe andata diversamente oggi?

Non possiamo dirlo. Penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo sbagliando 4-5 occasioni da gol. Nella ripresa abbiamo sbagliato sulle seconde palle, è difficile così avere il possesso. Nel finale abbiamo finito in crescendo creando altre occasioni. Se avessimo segnato subito sarebbe cambiata la partita.

Sulla condizione della squadra

La squadra ha fatto tre settimane difficili di preparazione, ma sta bene fisicamente. Nel secondo tempo non abbiamo controllato come volevamo, ma abbiamo finito la partita nella loro area.

Ti è piaciuto il modulo senza attaccante? Perché Carles Perez non ha giocato?

Il Verona giocando sempre lungo fa abbassare la squadra e noi non recuperavamo sulle seconde palle. Mi è piaciuto molto il primo tempo con Miki, Pellegrini e Pedro. Ho chiesto a Pedro se stava bene e mi ha detto di sì. Carles Perez veniva dal Covid e non era il caso di schierarlo.

Ma Dzeko non poteva proprio giocare?

E’ stata una settimana molto difficile per Dzeko. Io ho fatto questa scelta per preservarlo principalmente.

Hai bisogno di un altro attaccante al di là di Dzeko e Milik?

Mi piace giocare con Mkhitaryan in questa posizione di falso nove, ma abbiamo bisogno di un altro attaccante. Stiamo lavorando per la migliore soluzione.