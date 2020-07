Fonseca: “Roma, col nuovo modulo cresciamo. Stasera due punti persi, ma c’è fiducia”

Dopo il pareggio 2-2 con l’Inter sono arrivate le parole dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca.

FONSECA A SKY

Visto che eravate in controllo della partita, può essere considerata questa una occasione persa?

Sì, chiaramente. Abbiamo perso due punti, perché abbiamo fatto una bellissima partita. L’Inter non ha creato situazioni per fare gol, ma solo calci da fermo. Questo è il calcio però. Sono soddisfatto della prestazione, non del risultato.

Dopo questo ciclo di partite, complice magari anche il nuovo sistema di gioco, ha la percezione di un salto di qualità?

Sì, la squadra sta imparando e sta crescendo fisicamente e tatticamente. Con il nuovo modulo stiamo giocando bene.

Ha recuperato Diawara e poi i due dietro la punta giocano bene, Pellegrini e Mkhitaryan, che liberano anche gli esterni. Ha trovato gli uomini giusti per questo sistema, ora è una squadra vera.

Con questo modulo Spinazzola e Bruno Peres hanno più libertà per attaccare. Pellegrini e Miki hanno più possibilità di rifinire il gioco e buttarsi dentro. Veretout può arrivare più vicino alla porta. La squadra è equilibrata difensivamente e può pressare più alta. Siamo più aggressivi.

Mancini e Kolarov hanno avuto grandi benefici. E’ questo il ruolo per Kolarov? Anche Mancini può preoccuparsi meno delle coperture e andare più con l’anticipo.

Sono d’accordo. Inoltre abbiamo Ibanez che è un centrale veloce e copre bene la profondità. Kolarov è la seconda partita che fa bene in questa posizione, come anche Mancini. Sono soddisfatto con i difensori centrali. Sono giocatori che hanno qualità nel momento di iniziare la costruzione.

Riproporrà questo modulo anche in Europa?

Vedremo come si comporterà la squadra.

Ha rinunciato all’idea del laterale alto o l’hanno delusa gli esterni?

Noi abbiamo giocato sempre con il nostro esterno che veniva in mezzo al campo. Ora con questo sistema abbiamo Miki e Pellegrini che sono molto bloccati difensivamente e stanno giocando bene. Sono soddisfatto con le loro prestazioni.

FONSECA A ROMA TV

Peccato perché la Roma ha giocato una gran partita…

Sì, devo dire che non sono soddisfatto per il risultato. Sono soddisfatto per la prestazione. Meritavamo la vittoria, abbiamo fatto una partita sicura. L’Inter non ha creato nessuna situazione, facendo due gol da palla ferma. Sono soddisfatto con i ragazzi, penso che loro meritavano di uscire dal campo con i tre punti.

Nel secondo tempo la Roma si era posta bene nel gioco laterale

E’ importante che la squadra possa pressare alto. Anche quando l’Inter ha cambiato modulo abbiamo risposto bene. Non ha mai creato occasioni da gol. Pau Lopez non ha fatto nulla oggi. Uscivamo bene poi con fiducia, non sono soddisfatto per il risultato. Meritavamo la vittoria. Questa partita porta fiducia alla squadra.

Nelle ultime due partite c’è stata una Roma molto aggressiva. E’ il sistema che sta portando alla squadra un gioco così aggressivo o è scattato qualcosa nella mente?

Anche quando abbiamo giocato con un altro modulo abbiamo quasi sempre provato a pressare alto. Con questo sistema si ha più aggressività. Stiamo facendo bene, non ho la voglia di cambiare questa attitudine.

Cosa si può fare per diminuire questi errori?

La situazione di Spinazzola fosse sfortunata. Non credo si possa lavorare su quello. Sulle palle ferme la squadra è sicura. Oggi però abbiamo sbagliato. Lavoriamo per migliorare.

I calciatori si sentono più protetti con questo modulo…

E’ vero che dopo che abbiamo preso il gol non è facile cambiare il risultato con una squadra come l’Inter. Però dimostra la voglia del momento. Quello che cambia con questo modulo è che la squadra è più veloce nell’uscita in attacco. Siamo una squadra che sale veloce in contropiede e questo è positivo.