Fonseca, ancora tabù contro le big: 4 punti ottenuti su 30

Il tecnico dei giallorossi non ha mai vinto contro le squadre nella zona alta della classifica

Le big rimangono ancora un tabù per la Roma. Fonseca, su 30 punti disponibili, nei match contro le squadre nella zona alta della classifica in questa stagione ne ha ottenuti solamente 4, tutti pareggi. Precisamente contro Juve, Milan, Inter e ora Atalanta. Un dato che impensierisce sono le reti incassate, ben 25 in 10 partite. Nel finale della sfida contro la Dea la Roma ha sfiorato l'impresa, con diverse occasioni da gol, che avrebbe portato la prima vittoria in campionato contro una big. Ora la Roma si trova al 7° posto e avrà ancora a disposizione le sfide con Inter e Lazio per poter cambiare questa sfortunata statistica.