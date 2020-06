Fonseca: “Alleno un grande club. Sogno di vincere la Champions o il campionato”

Paulo Fonseca torna a parlare e lo fa ai microfoni della tv della Roma in un’intervista che verrà trasmessa domani integralmente. Questo un estratto delle sue parole:

“Ho sempre avuto la fortuna di essere ciò che desideravo. Da ragazzo sognavo di essere calciatore e lo sono stato, poi ho sognato di fare l’allenatore e lo sono diventato, sognavo di allenare un grande club europeo e lo alleno. A livello professionale mi sento molto realizzato. Adesso sogno di vincere trofei importanti, la Champions League o il campionato, uno dei principali campionati europei, come quello italiano. Più in generale sogno di essere felice ogni giorno, vivere la vita in modo tranquillo. Per me la felicità è essere felici anche fuori dal mondo del calcio”.