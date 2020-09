Fonseca ai tifosi: “Stiamo lavorando per rendervi orgogliosi” – VIDEO

E’ quasi tutto pronto per lo start del nuovo campionato. Si parte sabato con la gara tra Fiorentina e Torino, ma la sera sarà la volta di Roma e Verona che si affronteranno al Bentegodi. Domani Fonseca parlerà alle 13.30 in conferenza stampa, ma intanto affida ai suoi social un primo pensiero sul campionato che verrà. “Inizia la nuova stagione e noi stiamo lavorando duro per rendervi orgogliosi. Forza Roma!” sono le parole del portoghese su Instagram che da oggi può disporre di Kumbulla per la difesa, mentre aspetta ancora lo sbarco di Milik che prenderà il posto di Dzeko.