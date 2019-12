Fonseca: “Affronteremo il Gent con coraggio e ambizione”

Roma–Gent sarà uno dei sedicesimi di finale dell’Europa League. Un sorteggio che nasconde comunque delle inside e Paulo Fonseca lo sa bene. Come reso noto da un tweet della Roma, l’allenatore portoghese ha voluto commentare brevemente l’esito dell’urna di Nyon. Queste le sua parole: “Il Gent è una buona squadra, è terza in campionato e ha ottenuto il primo posto in un girone difficile con avversarie come Wolfsburg e Saint-Etienne. Abbiamo davanti due gara complicate, che sono sicuro che affronteremo con il coraggio e l’ambizione di voler vincere”.