Fonseca: “Abraham? Non parlo di acquisti non ufficiali. Guardate Danso alla Roma”

Paulo Fonseca ha parlato questo pomeriggio in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro la Lazio all'Olimpico. Il tecnico portoghese, ha risposto anche ad una domanda sull'arrivo di Tammy Abraham collegandolo anche il mancato acquisto di Danso da parte della Roma: "Abraham? Sono stato sorpreso nel vedere Danso a Roma, ma non è stato poi ufficializzato". Queste le prime parole di Fonseca che ha poi concluso: "Ora dunque non parlo di chi non è ufficiale. Domani abbiamo Camarda e Okafor. Jovic out per lombalgia".