Fonseca: “Volevo vincere, ma il risultato è positivo. L’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso”

La Roma non molla mai e conquista un punto importante contro il Milan. A San Siro finisce 3-3. Paulo Fonseca ha commentato la partita nel post-gara. Le sue parole:

FONSECA A SKY

E’ successo di tutto: cosa si porta a casa?

Di bello che abbiamo fatto tre gol, di brutto che abbiamo subito tre gol. E’ stata una partita equilibrata, abbiamo preso gol nei primi minuti ma poi abbiamo reagito con coraggio e qualità nell’attacco. Però abbiamo sbagliato le decisioni nell’ultima parte del campo.

Sui rigori

Io non devo commentare. Tutti noi abbiamo giorni in cui sbagliamo, succede a tutti. Se ha sbagliato l’arbitro, ha sbagliato per entrambe le squadre.

E’ un passo in avanti per la Roma?

Non è quello che volevo prima della partita, perché volevo vincere. Ma dopo quello che è successo, che siamo sempre stati indietro nel punteggio, è un risultato positivo.

Oggi ha invertito Mancini e Ibanez: come mai?

E’ facile da spiegare. Ibrahimovic è un attaccante molto centrale, non è molto profondo mentre Leao è veloce e attacca la profondità, è più veloce del difensore nell’uno contro uno. E Ibanez è un giocatore veloce, per questo l’ho cambiato con Mancini.

Qual è la dimensione della Roma? E’ una squadra da primi quattro posti?

Vogliamo fare meglio della scorsa stagione. Il nostro pensiero è solo alla prossima partita, ora abbiamo il CSKA. Stiamo bene e stiamo migliorando e abbiamo fiducia, dobbiamo essere ambiziosi ma pensando partita dopo partita.

Vede tante squadre più forti della Roma in Italia?

Se parliamo di investimento, siamo d’accordo che ci sono due squadre più forti delle altre. Dobbiamo dimostrare in campo di voler essere ambiziosi.