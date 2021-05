Fonseca: “Abbiamo accusato l’assenza di Mkhitaryan, era il più influente”

Le parole del tecnico romanista: "Stasera abbiamo mostrato carattere. Ora proveremo a regalare una gioia ai tifosi col derby"

Che partita è stata? Abbiamo lasciato nel primo tempo l'Inter uscire in contropiede, la prima volta hanno fatto gol. La squadra ha reagito bene e nel secondo tempo abbiamo creato 4 occasioni per fare il 2-2. E' un risultato pesante per quello che abbiamo fatto oggi.