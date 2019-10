Fonseca: “Abbiamo dominato tutta la partita. Soddisfatto dei nuovi”

La Roma esce da Graz con un pari. Con il Wolfsberger finisce 1-1, con qualche passo indietro rispetto alla partita di Lecce. Paulo Fonseca ha parlato della prestazione dei suoi al termine del match.

FONSECA A ROMA TV

Qualche errore di troppo questa sera.

Sapevamo che non era facile, il Wolfsberg ha una buona squadra. Penso comunque che abbiamo dominato tutta la partita ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio.

Il Wolfsberg è una squadra offensiva che pressa molto

Sì, in alcuni momenti non è stato facile salire per superare la pressione, soprattutto sulla fascia. Però, come detto, potevamo fare anche qui 5-6 se azzeccavamo l’ultimo passaggio. Abbiamo cambiato molti giocatori ma potevamo fare meglio

Nonostante i tanti cambi, si poteva fare di più

Penso che l’atteggiamento sia stato buono da parte di tutti i giocatori, sono soddisfatto per i giocatori che hanno giocato per la prima volta.

Tecnicamente la Roma è a un livello alto, come mai così tanti errori in fase di palleggio

Sapevamo che l’avversario pressava molto, dovevamo far circolare la palla in modo veloce. La questione è che noi non avevamo tutte le linee di passaggio che dicevamo avere e tecnicamente abbiamo sbagliato.

FONSECA A SKY

Forse la Roma poteva fare di più a livello di controllo.

Abbiamo sbagliato nell’ultima scelta, abbiamo avuto molte occasioni. Avremmo potuto fare 3-4 gol. È vero che abbiamo sbagliato nell’ultima decisione, possiamo fare molti gol.

Tanti palloni persi.

Sì, sappiamo che questo avversario corre molto, soprattutto sulla fascia sinistra. Abbiamo sbagliato alcune linee di passaggio per cambiare gioco. Perdere palla è molto pericoloso. Ma soprattutto penso che abbiamo sbagliato nella scelta finale del passaggio.

Otto giocatori diversi rispetto a Lecce. C’è il rischio di perdere continuità tecnica?

La verità è che non abbiamo altra scelta. È difficile far giocare sempre i giocatori che giocano normalmente. Molti sono stanchi, già domenica abbiamo un’altra partita. Non è possibile farli giocare sempre.