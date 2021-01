Fonseca a rischio, tifosi spaccati sul possibile ritorno di Spalletti

Paulo Fonseca a rischio esonero. La panchina del tecnico portoghese si è fatta traballante dopo l’umiliante sconfitta in Coppa Italia, preceduta dallo 0-3 subìto nel derby. Nel caso di un’eventuale esonero, si parla del ritorno di Luciano Spalletti, alla Roma già dal 2005 al 2009 e successivamente dal 2016 al 2017. Esperienze che hanno portato la squadra giallorossa ai primi posti della classifica della Serie A, ma non tutti, visti i vari trascorsi, vorrebbero l’allenatore di Certaldo sulla panchina capitolina.

“Su Spalletti c’è un grande contrasto tra l’allenatore e l’uomo: il primo lo vorrei subito, il secondo mai. Però delle due l’una. Ma dipende tutto da chi è l’alternativa“, si legge su Twitter, dove il nome del tecnico è finito in trend. I tifosi sono divisi, c’è chi scrive “Fossi in Spalletti non rimetterei più piede a Trigoria. Il miglior allenatore degli ultimi 15 anni, l’ultimo ad aver vinto con la Roma giocando pure un gran calcio“. Ma anche chi commenta così: “Spalletti no, il capitano non si tocca“, ricordando la vicenda con Totti. “Sicuramente Spalletti che conosce l’ambiente potrebbe dare qualcosa in più ma più del quarto posto non può fare“, scrive invece chi è pessimista riguardo alle potenzialità dell’attuale rosa.