Fonseca a Coverciano per la Panchina d’oro: a Trigoria allenamento diretto da Nuno Campos

Dopo la sconfitta (4-2) rimediata contro il Sassuolo, la Roma è tornata a Trigoria ad allenarsi. Due gli obiettivi: capire i motivi della figuraccia di sabato sera e cercare di rimediare immediatamente in vista della sfida di venerdì contro il Bologna.

Chi è sceso in campo ha svolto una seduta di scarico, mentre chi non ha giocato ha svolto un lavoro tattico ed atletico. L’allenamento di oggi non è stato diretto da Fonseca, presente a Coverciano per la premiazione della Panchina d’oro (vinta da Gasperini) insieme a Morgan De Sanctis. A dirigere la seduta è stato il vice Nuno Campos.