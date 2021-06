Nascita Roma, la polemica dei tifosi: “E’ il 22 luglio, il 7 giugno non conta”

Continua la diatriba sulla data di nascita della società giallorossa

Quella della fondazione della Roma è una data che ancora fa molto discutere. E che, soprattutto, scatena le ire degli stessi tifosi giallorossi. Il club identifica la ricorrenza nella giornata del 7 giugno 1927, ma i supporters praticamente all'unanimità rivendicano a gran voce la giornata del 22 luglio 1927. Spesso anche con toni piuttosto duri, come si legge dalle reazioni rabbiose che si sono riversate sui vari social sotto i post dedicati dalla società alla giornata speciale. "Ci si vede il 22 luglio, oggi per me è un giorno come un altro" scrive Paolo, mentre ancora più preciso e allo stesso tempo duro è Pierluigi: "22 luglio 1927: dai che ce la potete fare". C'è addirittura chi propone ironiche soluzioni alternative, come Giordano: "Facciamo il 1 gennaio così ce lo ricordiamo tutti, no?". Una vera e propria presa in giro, invece, quella di Francesco: "Buona Pasqua giallorossa!". Altro che buon compleanno. Tutto nasce da uno storico malinteso. Le ricostruzioni storiche individuano nel 7 giugno 1927 l'apposizione delle firme dei fondatori, mentre la giornata del 22 luglio 1927 in Via degli Uffici del Vicario rappresenterebbe la data in cui sono stati distribuiti i ruoli societari. I tifosi, però, hanno già scelto la loro personale data. E proprio in quei vicoli, ogni anno, si ritrovano per festeggiare il compleanno della Roma tra cori e fumogeni, creando un emozionante spettacolo tutto a tinte giallorosse.