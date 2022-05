Foggia, Zeman da solo alla fermata dell’autobus con la valigia: la foto è virale

L'allenaatore boemo torna a casa dopo la separazione dal Foggia e le divergenze con la società

Finisce mestamente l'ennesima avventura di Zdenek Zeman sulla panchina del Foggia. Due giorni fa l'addio ufficiale, ieri la replica del tecnico alle parole del presidente e la partenza dalla Puglia. In perfetto stile Zeman. Sui social circola infatti uno scatto del boemo, diventato ovviamente virale, che aspetta solitario il bus alla fermata. Jeans, camicia e la sua valigia , in solitaria l'ex allenatore del Foggia torna a casa per qualche giorno di relax dopo queste settimane intense tra campo e attenzione mediatica. La sua squadra non è riuscita nella missione promozione in B, uscendo ai playoff, e nei giorni scorsi era stato protagonista di quel botta e risposta a distanza con Mourinho. Prima qualche critica al gioco della Roma, poi la questione 'coppetta' Conference League e gli auguri ironici dello Special One.

Ieri invece è arrivata la replica al presidente del Foggia Canonico, che aveva commentato il suo addio sottolineando come il mister "non avesse più stimoli e quindi fosse inutile continuare". E Zeman ha risposto così: "Quando due non si trovano è meglio che si dividano, mi spiace tanto perché sono legato alla città che ha fatto di tutto per farmi sentire bene. Vorrei continuare a fare calcio con chi me lo permette, qui ogni giorno c'era un problema e non si riusciva a cambiare. Non cambio io e non cambia il presidente, non c'erano le condizioni di poter lavorare insieme. Il rinnovo annunciato a gennaio? Era un contratto firmato in bianco, e senza cifre, non abbiamo parlato mai di cifre, lui non sa se volevo di più o di meno, se la studiate bene si vede dalla fotografia. Dal primo giorno eravamo in sofferenza, quello che si chiedeva non si riusciva ad ottenere. Per me non si può lavorare, io immagino un calcio diverso e una dirigenza diversa", si legge su 'focciacittaaperta'.