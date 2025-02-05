Milan in semifinale di Coppa Italia. A San Siro i rossoneri hanno la meglio della Roma di Ranieri col risultato di 3-1 e ora aspettano la vincente di Inter-Lazio in programma a fine mese. Nel postpartita le parole di Youssouf Fofana:

FOFANA IN CONFERENZA STAMPA

Se è una delle più belle vittorie della stagione e se è il primo Milan di Conceicao. "Sì, perché sembravamo in controllo della partita. Mentre a Riyadh no, ma quella è stata la più bella. Però per qualità di calcio forse è una delle più grandi vittorie. Una delle, non la migliore".

Se corre lui per sostenere il Milan offensivo come Gattuso. "Sì, sono pronto a correre in ogni caso e sempre. Coprire tutto il campo e aiutare i compagni è importante. Sono pronto anche a correre per me. Devo correre in ogni caso, chiunque sia in campo".

Cosa l'ha sorpreso dei nuovi arrivi. "Sono sorpreso perché ci sono stati tanti cambiamenti in 24 ore, ma non dalla qualità. Perché siamo il Milan e bisogna avere giocatori così. Tutti fanno bene e sono felice".

Se si sentono pronti per vincere tante partite consecutive. "Sì, i giocatori che non sono pronti a vincere e raggiungere i primi quattro posti stiano a casa. Lo siamo tutti".