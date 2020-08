Florenzi torna in Nazionale: “Che orgoglio dopo la battaglia che l’Italia ha affrontato” – FOTO

Alessandro Florenzi è tornato in Nazionale. In attesa di conoscere il suo futuro, che sarà probabilmente lontano da Roma, il terzino ha celebrato la convocazione in azzurro con un post social: “La mia stanza, i nostri colori. Tornare qui, dopo la battaglia che tutti gli italiani hanno affrontato, ti rende ancora più orgoglioso”. L’Italia è tornata dieci mesi dopo l’ultima volta. Venerdì 4 contro la Bosnia in Nations League il primo impegno di preparazione per l’Europeo della prossima estate. Tra i giallorossi convocati anche Pellegrini, Zaniolo, Mancini e Cristante.