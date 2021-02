Florenzi su Marsiglia-Psg: “Lo sentono come me il derby di Roma”

Il derby è qualcosa di unico, ovunque si giochi. E’ l’essenza del calcio. Stracittadina o un Classico, fa lo stesso: è la rivalità che conta. Stasera si gioca PSG-Olympique Marsiglia, in una partita che ha il sapore di guerra: sarà la centesima tra le due squadre, che arrivano alla gara con due umori diversi. Uno dei protagonisti sarà Alessandro Florenzi, che sa bene cosa significa un derby, e ne ha parlato ai canali ufficiali del club: “Alcuni compagni di squadra mi hanno spiegato cosa significhi una partita del genere. Lo sentono moltissimo, come io sentivo il derby Roma-Lazio”. Inoltre il terzino ha parlato del suo futuro: “Non ci penso, voglio solo giocare e dare il 100% per questa maglia. Il club si fida di me. Poi vedremo. Per ora penso principalmente alla partita di domani”. I parigini con Pochettino hanno invertito la rotta e trovato continuità di risultati, mentre l’OM sta vivendo un vero e proprio caos interno con l’addio di Villas-Boas e le proteste dei tifosi. A Marsiglia la vittoria manca da un mese.