Florenzi: “Su di me false notizie, scrivere articoli sugli infortunati ora va di moda”

La Roma vuole ipotecare il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League. Per farlo dovrà battere il Borussia Moenchengladbach all’Olimpico. A pochi minuti dall’inizio ha parlato Alessandro Florenzi. Ecco le sue parole.

FLORENZI A ROMA TV

Come stai?

Voglio rassicurare tutti che sto bene. Questa mattina sono uscite false notizie su di me. So che ormai fare articoli sugli infortunati fa “grip”. Di recente ho avuto questa influenza ma l’ho superata ormai. Ci vorranno altri allenamenti ma sto bene, voglio dare il mio contributo.

C’è bisogno di maggiore corsa e determinazione rispetto alla partita contro la Sampdoria.

Si, siamo mancati sotto alcuni aspetti contro la Sampdoria. Me in primis. Dobbiamo giocare tutti insieme, andando su ogni pallone come fosse l’ultimo.

Affrontate una squadra prima in Bundesliga.

Sì, li abbiamo studiati e sappiamo come colpirli. Vogliamo dare tutto in campo per rendere felici i nostri tifosi.

FLORENZI A SKY

“Non è stata la partita che volevamo, non abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister o quello che abbiamo espresso con il Cagliari. Non siamo quelli con la Samp ma siamo quelli che hanno fatto vedere buone cose. Non sarà un match semplice, anche loro avranno tante assenze. Siamo bravi, siamo tanti e daremo filo da torcere al Borussia”.