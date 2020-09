Florenzi sconfitto col Psg, ma l’esordio è positivo: “Ha portato la sua qualità nei cross”

C’era un bel pezzettino di Roma ieri nella partita tra Paris Saint-Germain e Marsiglia. Oltre ai due centrocampisti Paredes e Strootman, ieri è arrivato subito l’esordio di Alessandro Florenzi con i vice campioni d’ Europa. I parigini sono stati sconfitti 1-0 e la partita è terminata tra tantissime polemiche (e addirittura cinque espulsi nei minuti finali) ma uno dei pochi a strappare consensi è stato proprio l’esterno ex Roma. “Grazie a Florenzi, che ha avuto il difficile compito di debuttare con i nuovi colori in una serata difficile come nel derby di Francia e a soli due giorni dalla firma del contratto”, è l’analisi del portale francese FootMercato.

Florenzi è stato portato da Leonardo sotto la Tour Eiffel col compito di sostituire Meunier partito direzione Dortmund e creare un po’ di concorrenza a Kehrer. La prima apparizione è stata positiva: “Ha portato la sua qualità tecnica nei cross – continua FootMercato -. Nel primo tempo ne ha collezionati diversi molto interessanti e diversificati: primo palo, secondo palo, bassi… Ha creato tanti pericoli e ci sarebbe stato bisogno di un attaccante a centro area per farli diventare ancora più minacciosi. Ha mostrato impegno. Si diceva di insicurezza sul piano difensivo, ma ha messo costante pressione su Payet e ha convinto anche su questo aspetto”.