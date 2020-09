Florenzi scherza con Dzeko: “Chiamami” – FOTO

Avversari sul campo, amici al fischio finale. Alessandro Florenzi ed Edin Dzeko ieri si sono affrontati nella sfida di Nations League tra Italia e Bosnia, pareggiata per 1-1, tra l’altro con una rete del centravanti bosniaco. L’ex numero 24 giallorosso, che viene dato ormai in uscita dalla Roma dopo il prestito al Valencia, ha voluto scherzare su Twitter per una foto scattata al termine del match: l’immagine ritrae Dzeko che fa cenno al compagno di volerlo chiamare, mentre Florenzi ha risposto sul social: “Sì, ma chiama però”.