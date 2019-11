Florenzi “salva” la bimba dalla pioggia. La mamma scherza: “Voleva la tua maglia”. Il capitano: “Rimediamo” – FOTO

Alessandro Florenzi, dopo aver giocato dal primo minuto in Nazionale, è tornato titolare anche con la maglia giallorossa. Nel post partita di Roma-Brescia, il terzino è stato protagonista di un botta e risposta sul suo profilo Instagram. “Grazie per aver riparato la mia Michela dalla pioggia…ha detto che però non le hai regalato la maglia” ha commentato sotto la foto la mamma della bambina che ha accompagnato Florenzi in campo prima del fischio d’inizio. La risposta del capitano giallorosso non si è fatta attendere: “Rimediamo subito! Anche se non me l’ha chiesta, per me un grande piacere dare la mia maglia alla piccola Michela”.