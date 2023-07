Florenzi-Rudiger: lo scatto social in amichevole per ricordare la Roma

Da Trigoria al Rose Bowl di Pasadena. L'amichevole estiva tra Real Madrid e Milan ha fatto incontrare nuovamente due ex giallorossi

Alessandro Florenzi e Antonio Rudiger si sono ritrovati nella notte durante l'amichevole pre campionato tra Milan e Real Madrid. L'ex laterale giallorosso ha pubblicato sui social uno scatto insieme al centrale accompagnandolo con due cuori: uno giallo e uno rosso. Chiaro il riferimento all'esperienza vissuta insieme con la maglia della Roma. I due infatti hanno condiviso lo spogliatoio dal 2015 al 2017, anno in cui il tedesco ha salutato Trigoria per accasarsi al Chelsea per una cifra complessiva di circa 40 milioni di euro.