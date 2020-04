Florenzi non dimentica Roma-Barcellona: “Per me questa è ‘La Partita’” – FOTO

Due anni fa la Roma vinceva 3-0 contro il Barcellona in Champions League, eliminando i blaugrana e approdando in semifinale. Non solo Nainggolan questa mattina decide di ricordare quella partita, anche Florenzi, con una storia Instagram, scrive: “Fino a oggi per me questa è ‘La Partita’” con tanto di maiuscolo sulle ultime due parole. Post poi accompagnato dalla foto dell’esultanza finale di lui e De Rossi. Un’impresa che non si cancella neanche con la lontanza dopo il prestito al Valencia.