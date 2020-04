Florenzi: “Mi manca tutto di Roma ma in questo momento non tornerei”

Alessandro Florenzi attualmente è in Spagna, dopo la finestra di mercato invernale che lo ha visto volare in prestito al Valencia. L’ex capitano della Roma partecipa alla diretta Instagram di Fabio Fognini, tennista classe ’87. Il terzino, nell’inedito botta e risposta con l’atleta italiano, si racconta rispondendo alle domande ricevute dai tanti appassionati. Di seguito le sue parole.

Bella Valencia?

Molto bella mi piace veramente tanto.

Quando riprendete?

Probabilmente lunedì ci alleniamo da soli. Mi alleno con la cyclette in questo periodo, potrei andare a fare un Tour de France. O qui sono troppo positivi/imprudenti o in Italia sono l’opposto. Se a Roma posso andare a Villa Borghese, perché non posso allenarmi al campo sportivo?

Dal tuo ruolo, il giocatore che ti ha impressionato di più.

Ho avuto molte difficoltà contro Perisic. Non sapevi mai se andava a sinistra o destra. Era veloce sulla falcata, non solo sul corto. Poi non parlo di Neymar… Anche se ho fatto buone partite contro di loro. Quest’anno sarà molto difficile fare mercato.

Come ti è venuta l’esultanza della nonna?

Lei era venuta per la prima volta. Io le ho detto: “Oggi se segno vengo”. Non avrei mai pensato però di farlo. Lì è partito tutto. Sono partito, tutti dicevano: “Ma dove va?”. Mi ricordo Daniele De Rossi che mi ha detto dopo l’ammonizione: “Stiamo al 12′, se ti mandano fuori ti meno”.

Su Roma

Cosa vuoi che ti risponda? Apparte la città, che tutti sanno quello che vale. Io ho sempre detto: “Alle volte non vorrei essere di Roma per andarla a visitare da turista”. Quando dici che ce l’hai sempre sotto casa poi non la apprezzi. Vedi San Pietro e ti sembra normale. E’ una cosa che ti rimane dentro. Mi manca. Mi manca in tante cose. Ho lasciato amici, famiglia. Professionalmente è stata una scelta, ognuno ha il suo percorso e fa quello che può. Sto bene qui. Se mi chiedessi domani torni a Roma? Ti dico di no. Voglio vivermi questa esperienza. In questo momento sono aperto a questo.