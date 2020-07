Florenzi lascia la Spagna e saluta il Valencia. I tifosi: “Torna a Roma, ti aspettiamo” – FOTO

Alessandro Florenzi torna a Roma, in attesa di capire quali saranno le prossime mosse del club per il suo futuro. L’ex capitano ha lasciato Valencia e la sua esperienza travagliata in Spagna, tra varicella, coronavirus, espulsioni e rapporti altalenanti con la tifoseria. Florenzi, concluso il prestito, ha voluto salutare la sua ultima squadra con un post su Instagram, ringraziando tutto l’ambiente: “Solo grazie! Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare uniti contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutta la società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, solamente grazue! Alessandro”.

La risposta dei tifosi della Roma non tarda ad arrivare e, dopo il suo ultimo periodo di critiche nella capitale, tornano al fianco del giocatore nei commenti al post: “Bentornato alla Roma, mio capitano”, “Dai Ale torna a casa”, “Roma ti aspetta”.