Florenzi: “Ho pensato al ritiro. Prima del Napoli abbraccerò Spalletti”

Alessandro Florenzi, dopo il lungo stop a seguito di un grave infortunio al bicipite femorale, è tornato ad allenarsi e sarà a disposizione di Pioli. L'ex laterale della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a SportMediaset nella quale ha rivelato anche di aver pensato al ritiro: "Sono felice di essere tornato in campo, questa sosta per me è stata una manna dal cielo. Ho potuto continuare a lavorare, ma l'ho fatto in campo con i miei compagni. C'è stato un piccolo momento in cui ho pensato di cercare altre strade durante questi mesi, ma per fortuna la mia famiglia mi ha fatto pensare bene a quello che volevo". Queste le prime parole di Florenzi che po ha parlato anche di Spalletti e della semifinale di Champions giocata con la Roma: "Sicuramente lo abbraccerò negli spogliatoi, poi saremo avversari ma resterà uno degli allenatori più influenti che ho avuto nella mia carriera. Io ho vissuto in grandi città e ho giocato due semifinali di Champions, con la Roma e con il PSG e anche lì sentivo le stesse cose. Molti pensano che giocare la Champions sia diverso rispetto al campionato ma semplicemente perché in Champions ti giochi tutto in due partite e in campionato te lo giochi in 38 partite".