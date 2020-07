Florenzi, golazo in allenamento: Totti e gli ex compagni ‘impazziscono’ sui social – FOTO

È ancora forte il legame tra Alessandro Florenzi e la Roma, ma questo era scontato, così come è saldo anche quello tra l’ex capitano giallorosso e i suoi compagni a Trigoria. Il terzino ora in prestito al Valencia segue con grande interesse le vicende della panchina di Fonseca, che in caso di esonero potrebbe spalancare le porte a un suo ritorno. Intanto Florenzi in Spagna si trova bene: ieri in allenamento ha trovato una perla, un gol al volo sotto l’incrocio molto bello. Sotto il video postato su Instagram si sono scatenati i commenti di Totti, Dzeko, Zaniolo, Pellegrini e gli altri ex compagni alla Roma. “Senza tecnica”, scrive l’ex numero 10. “Mamma mia”, si stropiccia gli occhi Nicolò con tanto di cuore. “Brateee” (“Fratello”), commenta Dzeko. Occhi a cuore anche per Pellegrini, “Che giocatore” applaude Santon e Florenzi risponde “Mi manchi, amico mio”. C’è spazio anche per Umar Sadiq, che scrive “Ce l’hai”. E Alessandro, che tornerà a fine stagione a Trigoria, risponde a ognuno di questi commenti e non solo. Atalanta e Fiorentina stanno sondando la possibilità di acquistarlo per la prossima stagione, ma Florenzi resta legato indissolubilmente alla Roma.