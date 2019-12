Florenzi esulta e chiede aiuto ai tifosi: “Date un titolo a questa foto…”

La prestazione contro la Fiorentina ha portato la Roma a blindare il quarto posto e a chiudere la prima parte di stagione in positivo sotto la guida di Fonseca. Alessandro Florenzi, dopo il periodo di discussioni sulla sua titolarità, negli ultimi tre match (contro Wolfsberger, Spal e Fiorentina) ha potuto finalmente sorridere partendo dal primo minuto. Su Instagram il terzino giallorosso ha voluto ricordare la bella atmosfera del Franchi in cui decide di lasciare ai suoi fan la scelta del titolo:

Anche Gianluca Mancini chiude il suo 2019 calcistico con un post sui social in cui ribadisce come lo spirito di gruppo abbia aiutato la squadra a trionfare in un territorio ostico come quello di Firenze: “Un altro grande passo su un campo difficile, da grande squadra. Non ci fermiamo! Avanti Roma!”