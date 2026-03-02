Niccolò Pisilli ha strappato applausi contro la Juventus. A Sky anche Florenzi gli ha fatto i complimenti per la prestazione di ieri sera, queste le parole dell'ex capitano giallorosso: "Ricorda me quando giocavo a centrocampo. Con la Juventus è stato il migliore in campo, non ha fatto gol ma è stato bravissimo. Ha la consapevolezza di aver fatto un bel percorso con un allenatore che da inizio ha dato solidità ad una squadra che ne aveva bisogno. La Roma continuerà ad avere questo passo per centrare l'obiettivo di arrivare in Champions League". Nel 2026 Pisilli è diventato un titolare dopo qualche mese complicato e le voci di mercato. Ora è un punto fisso per Gasperini che non vuole rinunciarci.