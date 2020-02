E’ partito in prestito per iniziare la sua nuova avventura al Valencia ma Alessandro Florenzi, a Roma, ha lasciato una buona parte di cuore. L’ex capitano giallorosso rende pubblico il suo attaccamento alla maglia tramite Instagram: una semplice storia, un gesto spontaneo per dimostrare la sua vicinanza ai suoi ex compagni di squadra impegnati stasera nella delicata sfida al Bologna. Florenzi, dalla Spagna, guarda la partita e incoraggia virtualmente Dzeko e colleghi.