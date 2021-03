Florenzi compie 30 anni, gli auguri di Zaniolo: “Ti voglio bene fratellone” – FOTO

Per Alessandro Florenzi la Roma è il passato. A Trigoria però ha lasciato tanti amici. Tra questi Nicolò Zaniolo, che ha voluto fare gli auguri di compleanno al suo ex capitano. Oggi il terzino compie 30 anni e il numero 22 romanista gli ha mandato un messaggio tramite Instagram: “Auguri fratellone, ti voglio bene”. I due hanno sempre avuto un ottimo rapporto nella Roma. Florenzi è stato vicino a Zaniolo in entrambi i suoi infortuni alle ginocchia e ancora oggi che è al PSG, Nicolò gli scrive per chiedere consigli. L’ex romanista è in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni e tutto lascia presupporre che a fine stagione i francesi decideranno di versare questa cifra alla Roma per tenerselo.