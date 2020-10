Florenzi ci prende gusto: secondo gol con il PSG. E prende anche due pali

Alessandro Florenzi è sempre più importante nel PSG. L’ormai ex capitano della Roma, in prestito in Ligue 1, questa sera ha trovato il suo secondo gol, consecutivo, con la maglia dei parigini. Il terzino di Vitinia, per la quarta volta su cinque partite è sceso in campo da titolare sulla fascia destra, trovando anche la gioia della rete nel 4-0 in casa del Nimes. Un gol facile facile per Florenzi, che deve solo tocca il pallone di testa sulla linea di porta dopo l’assist di Sarabia. È il 2-0 al 78′ che sostanzialmente chiude i giochi prima delle marcature di Mbappe (la seconda nel match) e Sarabia. Non solo, perché Florenzi era andato più volte vicino alla rete, colpendo ben due pali durante la partita con due belle giocate. E il PSG, che lo esalta in ogni tweet, insieme ai tifosi sono già pazzi di lui.