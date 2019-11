L’Italia vince 9-1 contro l’Armenia nell’ultima partita del girone J e valida per la qualificazione a Euro 2020 che gli Azzurri avevano già ottenuto, così come il primo posto nel gruppo. Ora la squadra di Mancini attende il sorteggio di Bucarest del 30 novembre, ma sembra un lontano ricordo la Nazionale di due anni fa che perdeva ogni speranza di partecipare al Mondiale. Florenzi, in un post Twitter, indica i passi della rinascita e scrive: “E’ una grande Italia”.