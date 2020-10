Florenzi: “Al PSG mi sono ambientato bene, riesco a esprimere il mio calcio”

Altro giro, altra avventura per Alessandro Florenzi. Dopo il suo arrivo al PSG, l’esterno di proprietà della Roma è tornato in nazionale per gli impegni azzurri e si è presentato in conferenza stampa parlando anche della trattativa che lo ha visto coinvolto durante il periodo di calciomercato. Queste le sue parole: “Al PSG sono stato accolto davvero bene, riesco infatti a esprimere il mio calcio. Quando sono qui o con il club mi sento molto sicuro, non ho paura di contrarre il virus. Dipende anche dai nostri comportamenti, dobbiamo essere prudenti“. Una stagione, quella in Francia, iniziata bene per l’esterno, dal momento che è riuscito a trovare minuti importanti nello scacchiere tattico di Tuchel, siglando anche un gol spettacolare nell’ultima di campionato contro l’Angers.