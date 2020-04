Florenzi: “A Valencia non si vive il calcio come a Roma. Qui siamo più liberi” – LIVE

L’ex giallorosso Alessandro Florenzi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della parte di stagione passata con il Valencia e per raccontare questo momento particolare per il calcio mondiale. Queste le sue parole direttamente dalla Spagna: “Personalmente sto bene e qui mi trovo molto bene. Sono in casa come tutti e ho la fortuna di godermi le mie creature come non ho mai avuto modo di fare. Mi alleno con quello che mi ha messo a disposizione la società. La Spagna ha più o meno la stessa situazione italiana, forse siamo riusciti ad andare un po’ prima in quarantena e per questo il contagio è stato minore“.

Si è parlato molto di Valencia-Atalanta in merito al Coronavirus. Internamente come avete vissuto quella doppia sfida?

Voglio ringraziare prima di tutto la varicella. Non l’avevo mai avuta ed è arrivata al momento giusto. Quella partita qualcosa ha fatto. Il ritorno è stato surreale per tutti, perché era la prima volta per noi giocare a porte chiuse. Non so neanche se si doveva giocare la seconda partita, perché ad esempio Getafe e Roma hanno deciso di non andare in trasferta per aumentare il contagio. Non so però se sia stato dovuto a quella partita.

Ci sono delle differenze tra Italia e Spagna?

Sembra che qui il calcio sia più aperto. Ho constatato che c’è la stessa passione, ma non si vive come in Italia. Non si vive il calcio come a Roma. Per andare a Getafe, ad esempio, siamo andati alla stazione e ho visto che parcheggiavamo molto distanti dalla stazione e mi sono chiesto il motivo. Siamo scesi e abbiamo attraversato a piedi una strada lunghissima, senza guardie, abbiamo fatto la fila, siamo passati e abbiamo preso il treno normalmente. Non c’è quella passione che si vive a Roma, si vive un po’ più liberi.

Perché non hai scelto di rimanere in Italia per rimanere nel giro della Nazionale?

Ho sempre avuto in mente di fare una esperienza all’estero. E’ venuta fuori questa possibilità dopo aver parlato con Fonseca delle sue idee. Il mister mi ha espresso il suo pensiero, una decisione che alla fine ha fatto bene a tutti. Ho chiamato anche Mancini, che è stato molto aperto e mi ha detto che l’importante era che giocassi, non dove lo avessi fatto,

E’ solo una parentesi questa?

Non lo so sinceramente. Questo virus mi ha insegnato una cosa. Mi sono sempre fatto molti progetti nella vita. Ora invece vivo giorno per giorno, mi ha insegnato a capire cosa la vita può darmi ogni giorno. Ora voglio finire la stagione e raggiungere i miei obbiettivi con i miei compagni. Poi vedremo e affronteremo tutto senza problema. Prima invece avevo un po’ più di ansia.