Roma atterrata a Torino: inizia la missione Juve – VIDEO

Tutto pronto per la trasferta di Torino di Coppa Italia. La Roma è decollata da Fiumicino ed è atterrata nel tardo pomeriggio nel capoluogo piemontese, per dare ufficialmente il via alla missione Juventus. Domani alle 20.45 sarà infatti in programma il quarto di finale che vedrà affrontarsi Fonseca e Sarri, un rematch rispetto alla partita di campionato dell’Olimpico vinto dalla Vecchia Signora con il risultato di 2 a 1. Il tecnico giallorosso vorrà sicuramente far bene, vendicare quella sconfitta e sfatare il tabù Stadium, un impianto mai espugnato dalla Roma.