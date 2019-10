Fiumicino, Roma in partenza per Udine – VIDEO

Archiviata la vittoria contro il Milan, la Roma guarda avanti: domani sera i giallorossi torneranno in campo per affrontare l’Udinese in occasione della decima giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato per le 21 alla Dacia Arena di Udine. Nel tardo pomeriggio di oggi, dopo l’allenamento di rifinitura e la conferenza stampa di Fonseca, i giallorossi sono arrivati all’aeroporto di Fiumicino per volare in Friuli. Tra i convocati rientra Cengiz Under, out Jesus a causa di un fastidio muscolare alla coscia sinistra.