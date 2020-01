Fiumicino, Politano riparte per Milano: niente accordo Roma-Inter – FOTO – VIDEO

Giorni intensi quelli che ha vissuto Matteo Politano nella sua Roma, in bilico tra la definizione della trattativa per il passaggio in giallorosso e il ritorno in nerazzurro. Dopo la definitiva fumata nera e dopo alcuni problemi di natura personale che lo avevano trattenuto nella Capitale per qualche ora in più, l’attaccante si è presentato all’aeroporto di Fiumicino con alcuni amici per ripartire di nuovo verso il nord Italia, direzione Milano. Politano non ha rilasciato alcuna dichiarazione ed è apparso triste in volto. Niente da fare né per lui né per Leonardo Spinazzola, che aveva già affrontato il percorso inverso nel tardo pomeriggio.