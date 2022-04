Roma, giallorossi atterrati a Genova: domani il match contro la Sampdoria

I giallorossi sono atterrati nel capoluogo ligure e domani affronteranno i blucerchiati di Giampaolo

La Roma ha iniziato l'operazione Sampdoria. I giallorossi sono atterrati alle 18 circa all'aeroporto di Genova dopo essere partiti da Fiumicino alle 17. Domani i ragazzi di Josè Mourinho affronteranno la Sampdoria di Giampaolo per mantenere alto l'umore della piazza dopo la grande vittoria per 3-0 nel derby. Il match di Marassi è fondamentale anche per la classifica. La Roma vuole trovare il decimo risultato utile consecutivo in campionato per continuare così a sperare nel quarto posto.