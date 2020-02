Fiumicino, la Roma in partenza per Cagliari – VIDEO

La Roma parte per Cagliari. Dopo l’allenamento di rifinitura e la conferenza stampa di mister Paulo Fonseca, i giallorossi nel pomeriggio si sono diretti a Fiumicino per salire sull’aereo che li porterà in Sardegna. Alle 17 il decollo, con arrivo previsto intorno alle 18. Domani sera il match fondamentale per la Champions contro la squadra di Maran, che arriva da una serie incredibile di risultati negativi e una vittoria che manca da dicembre. La Roma arriva a Cagliari orfana di alcune pedine fondamentali come Mancini (squalificato), Pellegrini e Perotti (infortunati).