Roma arrivata a Bergamo: out Smalling e Wijnaldum. Domani la sfida contro l’Atalanta

La Roma ha dato ufficialmente il via all'operazione Atalanta. La squadra alle 17:30 circa, è partita da Fiumicino con un volo diretto verso Bergamo. Out come previsto Wijnaldum e Smalling, infortunati e out per 2-3 settimane, e insieme a loro anche Karsdorp e Darboe. Presente regolarmente Paulo Dybala, che si è fermato anche a firmare qualche autografo. I giallorossi sono atterrati intorno alle 18:50 nella città lombarda dove domani affronteranno in un match molto delicato, l'Atalanta di Gasperini. Le due squadre sono infatti separate in classifica da appena 7 punti. Il fischio d'inizio è in programma per le 20:45.ù