Fischi per Vina all’annuncio della formazione della Roma. Applausi per Zaniolo

Ovazione anche per Spinazzola, tornato tra i convocati dopo 282 giorni dall'infortunio

La Roma torna in campo contro la Salernitana a tre giorni dall'andata dei quarti di Conference League contro il Bodo. Protagonista di negativo di quella partita è stato sicuramente Vina che ha propiziato il 2-1 di Vetlesen prima causando la punizione e poi deviando nella propria porta il colpo di testa del norvegese che sembrava velleitario. Ovviamente, il tutto non è sfuggito ai tifosi che all'annuncio del nome dell'uruguaiano tra i componenti della panchina hanno riempito l'Olimpico di fischi. Tutt'altro trattamento, invece, hanno ricevuto Zaniolo e Spinazzola. Acclamati dai tifosi giallorossi che hanno colto l'occasione per rincuorare il primo - in un momento negativo - e dare il bentornato al secondo, alla prima convocazione dalla rottura del tendine d'Achille avvenuta a luglio.