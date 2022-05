Fischer (presidente Eintracht): “Pizjuan stadio di Topolino, solo 10mila tifosi”

Anche il numero uno dei tedeschi critica la scelta dell'Uefa per la finale di Europa League

Redazione

Tutto il mondo è paese. Da Siviglia a Tirana, passando per Roma, Rotterdam e per Francoforte, la polemica sulla capienza degli stadi delle finali delle competizioni Uefa accomuna tutti. Se i tifosi della Roma hanno, infatti, dovuto rinunciare all'ultimo atto della Conference League contro il Feyenoord all'Arena Kombetare per mancanza di posti a sedere nel piccolissimo stadio della capitale albanese, anche quelli dell'Eintracht non se la sono passati bene. E a lamentarsi ci ha pensato il presidente dei tedeschi che ieri hanno vinto l'Europa League.

Peter Fischer, sempre al fianco dei suoi sostenitori, prima della partita contro i Rangers Glasgow ha commentato la scelta dell'unione guidata da Aleksander Ceferin di scegliere come teatro della finale lo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia. "Ci sono 190000 tifosi che non potranno essere in questo stadio di Topolino", ha detto mandando una frecciatina all'Uefa che ha distribuito solo 10mila biglietti a ciascuna squadra mentre sono arrivate più di 200mila richieste.

Un po' come è successo per i tanti giallorossi, come ha ricordato anche ieri in conferenza stampa José Mourinho, per cui i posti nello stadio di Tirana saranno addirittura la metà, considerato il fatto che la capienza dell'impianto sportivo si aggira intorno ai 22mila posti, contro i 43mila dello stadio spagnolo.